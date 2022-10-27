Сейчас противник пытается удержать временно захваченные территории, в то же время, не прекращает ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Авиация Вооруженных сил Украины за сегодня нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что за сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет и самолет - по предварительной информации Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

"В течение предыдущих дней подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области", - отметили в Генштабе.

Сейчас противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, в то же время, не прекращает ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения.

В течение суток противник нанес три авиационных удара и совершил три обстрела из реактивных систем залпового огня. Также проводил обстрелы из других видов вооружения: артиллерии различных типов, из танков, минометов.

Война в Украине: возможны ли переговоры с Россией

На днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией:

"Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить".

Как известно, после проведения Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украина заявила об окончательном прекращении переговоров с действующим президентом.

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