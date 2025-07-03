В NASA ответили, опасна ли комета 3I/ATLAS для Земли.

В Солнечной системе заметили таинственный космический объект, который прибыл из неизведанных просторов межзвездного пространства. Его удалось обнаружить при помощи телескопа Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) в Чили, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что этим объектом оказалась межзвездная комета, которая получила название 3I/ATLAS. Ученые обнаружили ее 1 июля.

В издании подчеркнули, что это третий подтвержденный межзвездный объект. Эту комету заметили, когда она находилась на расстоянии 670 миллионов километров от Земли.

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В NASA заявили, что этот межзвездный объект не представляет угрозы для нашей планеты. По словам представителей агентства, комета 3I/ATLAS будет держаться на безопасном расстоянии не менее 1,6 астрономических единиц, что составляет около 240 миллионов километров. Есть вероятность, что она попадет на орбиту Марса.

По прогнозу ученых, ближайшее приближение 3I/ATLAS к Солнцу произойдет около 30 октября. Она будет находиться на расстоянии около 1,4 астрономических единиц (около 210 миллионов километров) от звезды.

В издании напомнили, что первым объектом, который вошел в Солнечную систему из межзвездного пространства, был астероид 1I/Оумуамуа. Его обнаружили в 2017 году.

Вторым таким объектом стала комета 2I/Борисова. Ее обнаружили в 2019 году.

Почему кольца Сатурна могут исчезнуть

Ранее ученые заявили, что кольца Сатурна могут исчезнуть. По их словам, этот процесс уже начался.

Ученые поделились, что ледяная пыль колец словно "сдувается" заряженными частицами, которые вращаются вместе с магнитным полем планеты. Затем она оседает в атмосфере, а сами кольца становятся более тонкими.

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