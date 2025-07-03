Она также призналась, кто был инициатором их первого свидания.

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая призналась, как зарождались их отношения с мужем Юрием Горбуновым.

На днях звездная пара решила развенчать некоторые мифы о своей личной жизни. В частности, Екатерина отметила, что инициатором их отношений была она. Это произошло на проекте "Голос. Дети".

"Юра такой: "Я уже разведен", а я говорю: "Ну, пошли поужинаем". А я такой думаю: "С Осадчей? Ужинать? О Боже!", но поскольку ты проявляла инициативу, то думаю, ну ладно. Хорошо, женюсь", - вспомнили супруги в своем Instagram.

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Также ведущая добавила, что часто хейтеры пишут о том, что она якобы увела Юрия из семьи. Однако, по ее словам, это ложная информация о которой она сказала так:

"Очень часто пишут: "Осадчая "увела" Горбунова из семьи". На начало наших отношений Юра уже год был разведен. Поэтому Катя Юру из семьи "не забирала" и начали мы встречаться, когда Юра уже был свободен".

К слову, Горбунов в течение 20 лет состоял в браке с женщиной Людмилой. Общих детей у них не было. А в 2017 году Екатерина и Юрий сыграли свадьбу. Позже у них родился общий сын Иван, а в 2021 году пара стала родителями во второй раз. Также у ведущей есть старший сын Илья от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая показала сразу трех сыновей.

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