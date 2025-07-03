В самой дешевой категории первое место занял iQOO Z9, а в самой дорогой – Red Magic 10S Pro.

Команда бенчмарка AnTuTu выпустила свежий рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены-производительности в разных ценовых сегментах. Данные актуальны по состоянию на июнь 2025-го и включают устройства, работающие на OC Android.

В последние пару месяцев рынок "бюджетников" и устройств среднего уровня захватили модели от iQOO и OnePlus. В частности, отмечается дебют OnePlus Ace 5 Extreme Edition, который стоит дешевле $350, но по производительности легко обходит Xiaomi 15 Ultra, Galaxy S25 Ultra и многие другие топ-флагманы.

В самой бюджетной категории, до ~140 долларов, лидером стал iQOO Z9. Он стоит недорого, хорошо выглядит, и при это предлагает мощный чипсет, большую батарейку и качественные камеры. Сразу за ним – Realme Neo7x. На третьем месте оказался iQOO Z10x.

Среди бюджетных смартфонов (до 280 долларов) лидером стал iQOO Z9 Turbo+ на чипсете Dimensity 9300+, соотношение производительность/цена – 1386. Второе и третье места досталось OnePlus Ace 5 Racing и Realme Neo7.

Смартфон OnePlus Ace 5 Extreme Edition в конфигурации 12+256 ГБ и с чипом Dimensity 9400+ возглавил топ самых эффективных смартфонов в категории $280-420. На втором месте – iQOO Neo10 Pro, тоже с Dimensity 9400 (но без "плюса"), а замыкает тройку лидеров в этой категории Redmi K80 Ultra.

В сегменте более дорогих устройств лидирует смартфон Honor – Honor GT Pro – c разогнанным Snapdragon 8 Elite, OLED-экраном 144 Гц и батарейкой 7200 мАч. На втором и третьем местах – OnePlus 13 и iQOO 13.

В последней категории собраны флагманские смартфоны, цена на которые стартует от 560 долларов. Здесь победителем стал ZTE nubia RedMagic 10S Pro – за такой ценник конкурентов у него нет. Далее идут Nubia Z70S Ultra и OPPO Find X8 Pro.

Видео дня

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых мощных смартфонов лета 2025 года – запаса производительности у каждого из них хватит на много лет. Устройствам Samsung не удалось прорваться в элиту.

Как УНИАН уже рассказывал, с 20 июня в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

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