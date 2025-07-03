Ханой вхолдит в десятку главных экспортеров для Вашингтона.

США введут пошлину в размере 20% на товары из Вьетнама, что ниже обещанного уровня. Президент Дональд Трамп пытается сгладить напряженность в отношениях с десятым по величине торговым партнером.

Издание Reuters пишет, что вьетнамские товары будут облагаться пошлиной в размере 20%, а транзитные грузы из третьих стран через Вьетнам будут облагаться пошлиной в размере 40%. При этом, по его Трампа, Ханой сможет импортировать американские товары с нулевой пошлиной.

Заявление Трампа прозвучало за несколько дней до истечения срока, после которого он планировал повысить пошлины на большинство импортных товаров. Согласно этому плану, американские импортеры вьетнамских товаров должны были бы платить 46%-ую пошлину.

Видео дня

При этом не ясно, к каким продуктам будет применяться 20%-ая пошлина Трампа, и будут ли некоторые из них подпадать под более низкие или более высокие общие пошлины. Также остался вопрос о том, как будет реализовываться и применяться новое положение о перевалке, направленное на продукты, в основном произведенные в Китае, а затем маркированные как "Сделано во Вьетнаме".

Вьетнамское правительство не подтвердило конкретные пошлины в заявлении, в котором приветствовало то, что оно назвало соглашением о совместном заявлении по торговой структуре. Вьетнам обязуется "предоставить преференциальный доступ на рынок для американских товаров, включая автомобили с большими двигателями", заявило правительство в Ханое.

Соглашение между двумя странами станет политическим подспорьем для Трампа, чья команда пытается быстро заключить сделки с крупнейшими торговыми партнерами до 9 июля.

Лам также попросил Трампа признать Вьетнам рыночной экономикой и снять ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в эту страну

Стоит отметить, что США - крупнейший экспортный рынок для Ханоя, а растущие экономические, дипломатические и военные связи между странами являются страховкой от Китая.

Акции крупнейших американских производителей одежды и спортивной одежды, включая Nike, Under Armour и производителя North Face VF Corp закрылись в среду на более высоком уровне на фоне этой новости.

Пошлины Трампа - последние новости

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом он развернул мировую торговую войну в попытке "сделать Америку снова великой". В начале апреля президент США установил 90-дневный срок для торговых переговоров, который должен закончиться 9 июля.

Своей торговой политикой Трамп стремился разрушить мировую экономику, но после того как в апреле он объявил о введении пошлины против нескольких стран, что вызвало потрясения на финансовых рынках, он сбавил обороты. С тех пор Вашингтон заключил договор с Великобританией и Китаем и пытается договориться с ЕС, где пошлины уже нанесли урон.

Вас также могут заинтересовать новости: