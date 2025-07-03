Артистка публично обратилась к подписчикам.

Украинская певица Вера Брежнева отреагировала на фейки в сети относительно собственной смерти.

Артистка подчеркнула, что не стоит верить ложным сообщениям, которые активно распространяются о ней в соцсетях.

"К сожалению, это конец. Веры больше нет". Заявлено о трагедии с Брежневой. Появились печальные новости о Вере Брежневой. Публика прощается с артисткой. Слабонервным не смотреть", - опубликовала пример одного из них в своем Instagram исполнительница.

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Брежнева возмутилась такому контенту и попросила не переходить по ссылкам на эти новости.

"Опять активировали эту х*рню. Пока вы переходите по ссылке, это будет работать. Не ведитесь. И не пересылайте мне такой контент", - обратилась певица к подписчикам.

Позже Брежнева решила показать свое новое фото и подчеркнула, что с ней все хорошо.

"Вот ваша Верочка. Лучше ставьте сердечки, поддерживайте и пишите классные комментарии, чтобы жила долго и счастливо", - попросила артистка.

Напомним, ранее Вера Брежнева впервые за долгое время показалась с 24-летней дочерью.

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