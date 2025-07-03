Израильский бренд Zielinski & Rozen помогает украинским военным

Известный израильский парфюмерный бренд Zielinski & Rozen продолжает помогать ВСУ. На днях волонтеры в очередной раз доставили на передовую бойцам Восточного и Сумского направлений продукцию бренда - парфюмированное мыло и шампуни, сообщают "Подробности".

Zielinski & Rozen - семейный бренд косметики родом из Израиля, история которого уходит корнями в 1905 год, а над его формулами и ароматами работали 3 поколения одной семьи. Сейчас марку возглавляет харизматичный парфюмер Эрез Розен, который изобретает новые ароматы, чтобы они стали основой для шампуней, парфюма, средств ухода для тела, свечей и диффузоров.