Вооруженные силы Украины ликвидировали почти 70 тысяч российских захватчиков. За сутки общее количество увеличилось еще на 480 оккупантов. А вместе с этим наши бойцы взорвали 48 единиц вражеской техники.
Свежей статистикой потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.
Потери России в Украине по состоянию на 28 октября
- личного состава — около 69 700 (+480) человек ликвидировано;
- танков — 2640 (+9);
- боевых бронированных машин — 5378 (+14);
- артиллерийских систем — 1698 (+8);
- РСЗО — 379 (+0);
- средств ПВО — 192 (+0);
- самолетов — 272 (+1);
- вертолетов — 251 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1401 (+3);
- крылатых ракет — 351 (+0);
- кораблей/катеров — 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 4088 (+10);
- специальной техники — 151 (+1).
Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на линии фронта.
Контрнаступление ВСУ: последняя информация
По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты не убегают из Херсона. Слухи об отступлении врага из города — это информационная атака. Таким способом рашисты хотят мотивировать ВСУ перебросить подразделения с других направлений в район областного центра.
Как сообщил советник ОПУ Алексей Арестович, в Херсон отправили кадровых военных из временно оккупированной части Запорожской области. А еще в городе усилили ПВО и строят переправы.
В Сватово Луганской области оккупанты пытаются выстроить оборону с использованием особенностей местности и инженерного оборудования. ВСУ не позволяют этого сделать, в первую очередь — артиллерийскими ударами.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед. Однако темпы контрнаступления не высокие, так как мешает много факторов, включая погоду.