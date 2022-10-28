ВСУ ежедневно уничтожают десятки единиц техники.

Вооруженные силы Украины ликвидировали почти 70 тысяч российских захватчиков. За сутки общее количество увеличилось еще на 480 оккупантов. А вместе с этим наши бойцы взорвали 48 единиц вражеской техники.

Свежей статистикой потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 28 октября

личного состава — около 69 700 (+480) человек ликвидировано;

танков — 2640 (+9);

боевых бронированных машин — 5378 (+14);

артиллерийских систем — 1698 (+8);

РСЗО — 379 (+0);

средств ПВО — 192 (+0);

самолетов — 272 (+1);

вертолетов — 251 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1401 (+3);

крылатых ракет — 351 (+0);

кораблей/катеров — 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 4088 (+10);

специальной техники — 151 (+1).

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на линии фронта.

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Контрнаступление ВСУ: последняя информация

По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты не убегают из Херсона. Слухи об отступлении врага из города — это информационная атака. Таким способом рашисты хотят мотивировать ВСУ перебросить подразделения с других направлений в район областного центра.

Как сообщил советник ОПУ Алексей Арестович, в Херсон отправили кадровых военных из временно оккупированной части Запорожской области. А еще в городе усилили ПВО и строят переправы.

В Сватово Луганской области оккупанты пытаются выстроить оборону с использованием особенностей местности и инженерного оборудования. ВСУ не позволяют этого сделать, в первую очередь — артиллерийскими ударами.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед. Однако темпы контрнаступления не высокие, так как мешает много факторов, включая погоду.

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