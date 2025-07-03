По словам Фирсова, Романюк очень много сделал для своей бригады.

В результате российского ракетного удара по Гуляйполю в Днепропетровской области погиб Дмитрий Романюк, заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Об этом сообщил главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"Дмитрий был первым офицером, с которым я познакомился в Авдеевке в 2022 году. И во многом он мне помог. На тот момент Дима уже имел звание майора, несмотря на свой молодой возраст - ему было всего 31", - написал он.

Фирсов заявил, что Романюк был очень талантливым логистом, а в 2022-2023 годах он помог 110 ОМБр дольше продержаться в Авдеевке.

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"Несмотря на молодость, побратимы уважительно называли его Викторович. Он успел сделать очень много для легендарной 110-й бригады", - добавил главный сержант роты ударных БПЛА.

Ракетный удар по Гуляйполю - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что утром 1 июля россияне атаковали Днепропетровскую область. По Гуляйполю враг ударил двумя баллистическими ракетами.

Отмечалось, что были разрушены местный дом культуры и два магазина, а также повреждены частные дома. В результате удара оккупантов есть погибшие и раненые.

Кроме того, в результате атаки погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Захаревич.

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