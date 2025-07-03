Курс гривни к евро установлен на уровне 49,18 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 4 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,72 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,18 грн, то есть гривня потеряла 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,71/41,74 грн/долл., а евро - 49,17/49,19 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 3 июля подешевел на 10 копеек и составляет 42 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,44 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 49,57 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,80 гривни за евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе все текущие изменения курса доллара будут минимальными и неугрожающими. Зато курс евро будет зависеть от стоимости этой валюты в соотношении к доллару на мировых рынках. Курс валют ожидается в рамках 41,6-42 грн/долл. и 46,5-49 грн/евро.

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