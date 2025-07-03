Американские чиновники заявили, что это решение связано с проверками, которые проводит Пентагон.

Решение США об изменении приоритетов в поставках оружия коснулось не только Украины. Другие страны также могут перестать получать некоторое американское оружие, пишет CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что приостановка поставок оружия в Украину связана с целью "поставить интересы Америки на первое место". Она не уточнила, поставки каких именно вооружений были прекращены.

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби в разговоре с журналистами отметил, что Пентагон продолжает предоставлять президенту Дональду Трампу надежные варианты продолжения военной помощи Украине. По его словам, сейчас Минобороны США тщательно изучает и адаптирует свой подход, чтобы помочь завершить российско-украинскую войну, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к собственным оборонным приоритетам.

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Другой американский чиновник поделился с журналистами, что приостановка поставок оружия коснулась не только Украины. Он подчеркнул, что Пентагон несколько недель назад начал пересмотр военной помощи другим странам.

Чиновник заверил, что это решение не является результатом "ухудшения отношений между Украиной и США", о котором пишут некоторые СМИ. Он добавил, что сразу несколько стран были лишены приоритета в получении оружия и боеприпасов из США. Тем не менее чиновник не уточнил, как долго может продлиться пауза в поставках вооружения.

США приостановили поставки оружия Украине - что известно

Напомним, что ранее Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Украине. Это произошло на фоне пересмотра запасов боеприпасов Министерством обороны США.

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, решение Пентагона может быть связано с кампанией на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что приостановка поставок оружия Украине может создать проблемы для нашей страны.

Reuters со ссылкой на источники писало, что это решение было принято из-за опасений, что запасы США слишком низкие. В агентстве добавили, в электронном письме Пентагон сообщил, что предоставляет президенту США Дональду Трампу варианты продолжения военной помощи Украине.

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