20-летней девушке сделали предложение на яхте.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - рассказала об изменениях в личной жизни. В частности, 20-летней девушке сделал предложение бойфренд.

Маша опубликовала видео романтического момента на яхте в своем Instagram. На нем избранник-иностранец с букетом цветов признается девушке в любви и дарит кольцо. Блогерша ответила согласием.

К слову, избранника-музыканта Маши зовут Эден Пассарелли. Ранее девушка не рассказывала о своих новых отношениях, поэтому это впервые, когда она показала его лицо в сети. Когда пара познакомилась и сколько уже вместе - они не отметили.

Известно также, что ранее Полякова была в отношениях с бойфрендом из Украины, который работал в ІТ-сфере. Блогерша рассказывала, что родители не вмешиваются в ее личную жизнь и поддерживают любой выбор.

Напомним, ранее стало известно, что лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение своей девушке Юлиане. Пара пока не рассказывает, когда состоится их свадьба и какой она будет.

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