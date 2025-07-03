По словам городского головы, Украине нужна международная поддержка в вопросе окончания войны.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что верит в то, что война в Украине закончится. По его словам, нет войн, которые длятся вечно. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Городской голова считает, что война закончится дипломатическим решением, поскольку сейчас военного ее решения нет.

"Верю в искусство дипломатии. Нам необходима жесткая международная поддержка", - отметил Терехов.

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Когда журналист напомнил мэру Харькова, что перед полномасштабным вторжением он уверял, что его не будет, он ответил:

"Тогда же никто не говорил, что будет. За считанные часы до вторжения нас собирали в СБУ и говорили, что никакой войны не будет, это просто военные учения. Мои данные базировались на сообщениях информированных служб. Если бы мы знали хотя бы за неделю, мы бы совсем по-другому подготовились бы".

По его словам, все для Украины должно завершиться справедливым миром.

"Сами они (россияне - УНИАН), конечно, никуда не откатятся - надо, чтобы мы их откатили. Но давайте быть реалистами: для Харькова справедливым миром может быть граница, какой она была до начала полномасштабного вторжения", - подчеркнул Терехов.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Напомним, в ночь на 30 июня россияне атаковали дронами Харьковскую область, в результате чего пострадали семь человек. В частности, в поселке Песочин Харьковского района в результате попадания вражеского дрона повреждено здание СТО с последующим возгоранием.

В то же время в городе Дергачи Харьковского района из-за "прилета" беспилотника повреждено здание с последующим возгоранием, а в с. Курортное Чугуевского района в результате обстрела повреждено гражданское здание, вспыхнул пожар.

В свою очередь старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил, что активность оккупантов на Харьковщине возросла, работают вражеские ДРГ. Он отметил, что на севере от Купянска Харьковской области, в районе Кондрашовки враг не оставляет попыток закрепиться на той стороне трассы на Двуречную, которая контролируется Силами обороны.

"Если несколько недель назад [бои] были на их стороне трассы, то сейчас там фактически красная зона, а сиряк (серая зона, - ред.) подвинулся на 200 м в нашу сторону за трассой, потому что те метры - это та самая килл-зона для [россиян], напоминает какую-то компьютерную игру, где зомби вылезают постоянно с одного рубежа и активно дохнут, едва заскочив в зону поражения", - подчеркнул военный.

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