На юге уничтожено 44 российских оккупанта.

На Херсонщине наши ракетчики утилизировали два склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".

В сообщении сказано, что штурмовой и армейской авиацией Вооруженных сил украины было нанесено 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.

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Также отмечается, что ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны, в течение боевого дня выполнено около 130 огневых задач. "Потери врага в живой силе - 44 рашиста. В дополнение к утренним самолету и вертолету, уничтожен вражеский танк, два миномета и 3 единицы авто-бронетехники. В Бериславском районе наши ракетчики утилизировали два склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага. Получено подтверждение о результативном предварительном попадании по понтонной переправе с вражеской военной техникой", - отмечают в ОК "Юг".

Также отмечается, что в Черном море корабельное группировки врага насчитывает 111 кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль побережья Крыма. Наготове остаются 24 "калибра", расположенные на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два вражеских больших десантных корабля.

Контрнаступление ВСУ на юге: ситуация на Херсонщине

По данным Сил обороны и охраны юга Украины, сейчас российские войска переформатируют подразделения в Херсонской области.

В оперативном командовании "Юг" заявили, что на Южном фронте обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Советник председателя ОВА Сергей Хлань, комментируя ситуацию на правобережье Херсонской области, отметил, что российские военные минируют поля на окраинах Херсона и не планируют сдавать город, готовясь к уличным боям.

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