Россия может запускать одновременно большое количество дронов, но при условии накопления их в течение определенного периода времени.

Об этом заявил Олег Катков, главный редактор Defense Express, в эфире на "Radio NV"."По оценкам Главного управления разведки, враг производит по состоянию на конец весны-начало лета 90 "шахедов" в сутки. Сейчас пусть 100. Именно "шахедов", не дронов в целом. Если ты производишь 100 "шахедов" в сутки, как ты можешь запускать 500 ежедневно? Кто-то, кто говорил, что уже завтра будут лететь тысячу дронов - либо с математикой немного не дружат. Либо просто говорит о "завтра", как о через несколько лет", - сказал Катков.

Он отметил, что Россия пытается и дальше масштабировать выпуск "шахедов", но Украина предпринимает шаги, чтобы остановить Москву.

"Россия их видоизменяет, модернизирует, экспериментирует, масштабирует. Пытается ли этому противодействовать Украина? Да и успешно. Буквально вчера прилетело на завод "Купол" в Ижевске. Там два цеха поражены. При чем один из "Лютых" прямо в окно влетел... При методичных ударах оно не будет производить "Шахеды" и так не будут сотни "Шахедов" у РФ в сутки", - добавил Катков.

"Шахеды": важные новости

Как рассказал Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, Россия сейчас строит новый завод по производству "шахедов". По его словам, враг может выйти на производство до 700-800 БПЛА этого типа в год.

Он также отметил, что Украина активно работает над дронами-перехватчиками "шахедов". Впрочем, по его словам, Россия уже ищет противодействие им. В то же время, по словам Флеша, Украина также готовится к таким шагам Москвы.

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