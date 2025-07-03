Близнецов ждет кардинальная смена идентичности, а Раков - глубокие внутренние изменения.

С июля начинается редкий астрологический цикл - Уран входит в Близнецы и остается там на восемь лет. Этот период будет связан с нестабильностью, внутренними сдвигами и переосмыслением ключевых сфер жизни. Для каждого знака он принесет свои вызовы и открытия, пишет журнал Parade.

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Овен

Трансформации в сфере общения, связей и окружения. Возможны смена круга общения, перемены в мышлении и стиле самовыражения. Ретроградный Уран поможет переосмыслить, кто действительно влияет на рост.

Телец

Финансовая нестабильность может побудить изменить отношение к деньгам и ценностям. Придется пересмотреть привычки, связанные с расходами и образом жизни. При ретрограде - шанс на финансовое переосмысление.

Близнецы

Кардинальная смена идентичности. В течение восьми лет возможны резкие повороты в самовосприятии и стиле. Уран помогает найти подлинное "я", хотя и через кризис. Ретроград даст паузу на самоанализ.

Рак

Глубокие внутренние изменения, эмоциональные откровения, бессознательные озарения. Возможна нестабильность в психоэмоциональной сфере. В период ретрограда - лучшее время для понимания себя.

Лев

Меняется социальная среда и круг друзей. Могут уйти одни и прийти другие, а мечты и цели сильно трансформируются. Ретроград позволяет разобраться, кто рядом по-настоящему.

Дева

Вопросы карьеры и призвания становятся особенно подвижными. Профессия может полностью измениться. Это период экспериментов и смены амбиций. Ретроград - время обдумать цели и стратегии.

Весы

Меняются взгляды, убеждения и ориентиры. Возможны дальние поездки, интерес к новым системам знаний, отказ от старых рамок. Время для поиска собственного пути. Ретроград Урана поможет структурировать новое мировоззрение.

Скорпион

Глубокие трансформации в сфере привязанностей, финансов и интимных связей. Возможны кризисы, приводящие к обновлению. Ретроград помогает осмыслить, какие связи стоит сохранить.

Стрелец

Радикальные перемены в отношениях, партнерствах и соглашениях. Возможны разрывы или внезапные сближения. В период ретрограда - время разобраться, что действительно важно в союзе.

Козерог

Меняется подход к работе, здоровью и повседневной структуре жизни. Придется адаптироваться к новым условиям. Ретроградный Уран дает шанс на перестройку режима без стресса.

Водолей

Переоценка творчества, любви и самовыражения. Возможны неожиданные повороты в личной жизни или в отношении к детям. Энергия перемен вдохновляет, но требует гибкости. Ретроград поможет осознать истинные желания.

Рыбы

Изменения касаются дома, семьи и внутренней стабильности. Возможны переезды, смена состава семьи или перемены в ощущении "своего места". Ретроград - возможность понять, что делает дом домом.

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