По его словам, ряд украинских команд работают над тем, чтобы было чем сбивать эти беспилотники.

В настоящее время Украина находится уже практически в конце пути по созданию средства для уничтожния "шахедов".

Об этом в эфире Radio NV сказал Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки. По его словам, почти за 3 года борьбы с этими дронами Украина приблизилась к решению того, как им противостоять.

"Сейчас есть не украинские производители, которые, постоянно работая с нами, смогли сделать эффективное средство гораздо быстрее, чем мы. Впрочем, ряд украинских команд так же работают над тем, чтобы нам было чем сбивать "Шахеды"", - сказал Луценко.

Видео дня

Он пояснил, что украинское производство позволяет "тратить меньше средств и достигать лучшего результата в расчете на один доллар".

"Иногда иностранные решения мы не можем себе позволить из-за того, что у нас денег становится", - отметил военнослужащий.

Он подчеркнул, что Украине нужно быстрее двигаться в противодействии "шахедам". "Сейчас мы уже практически в конце этого пути по созданию решения", - сказал Луценко.

"Шахеды" на войне против Украины

Ранее в интервью УНИАН Луценко отметил, что Россия хочет "отвоевать себе воздух", и для этого она собирается производить "шахеды" едва ли не тысячами в сутки. Кроме того, россияне хотят усовершенствовать технические возможности этих дронов, особенно их скорость.

Луценко также отметил, что у оккупантов на годы есть план по развитию своей отрасли по выпуску дронов. Они хотят с воздуха уничтожить Украину и сделать эту территорию невозможной для жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: