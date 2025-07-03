С 7 июля и предварительно по 3 сентября там будут проводить ремонтные работы.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно приостановят оформление транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

"В пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно приостановят оформление транспортных средств с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

При этом пешеходное сообщение работает без изменений.

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Отмечается, что с 7 июля и предварительно по 3 сентября 2025 года здесь будут проводить ремонтные работы - реконструкцию моста через реку Тиса.

Ситуация на границе - последние новости

В мае 2025 года предупреждали, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" могло быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны.

Позже в Польше Апелляционный суд Люблина запретил акцию перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на польско-украинской границе.

Также 26 июня сообщалось, что на украинской границе наблюдается коллапс с растаможкой топлива. Причинами проблемы стал сбой во взаимодействии информационных систем таможни и налоговой. Осложнила ситуацию и проблема на польской стороне границе, где "высла" таможенная система.

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