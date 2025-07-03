Эксперт отметил, что этот автомобиль способен прослужить долгие годы без серьезных поломок, если его вовремя обслуживать.

Некоторые автомобили способны прослужить годы без серьезных поломок. Более того, старые модели со временем становятся доступнее.

Опытный автомеханик Пшемек Чамак рассказал Daily Mail, что он ездит на автомобиле, который был выпущен почти 20 лет назад. По его словам, это одно из самых комфортабельных и надежных авто, которыми он владел.

"Я езжу на подержанном Audi A6 2007 года выпуска. Это надежный автомобиль, который обеспечивает одни из самых комфортных поездок, и его можно купить за 4000 фунтов стерлингов (около 5 460 долларов). Я ростом почти два метра, поэтому мне неудобно в некоторых новых и более компактных современных автомобилях", - поделился эксперт.

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По словам Чамака, его Audi A6 редко сталкивается с поломками. Он подчеркнул, что секрет заключается в своевременном и качественном обслуживании автомобиля.

Также механик добавил, что у этой модели богатое оснащение и комфортная подвеска. Он рекомендует обратить внимание на этот автомобиль тем, кто ищет достаточно роскошное, но недорогое транспортное средство.

Кроме того, контролер состояния подержанных автомобилей из Porsche Centre Bristol Джефф Вонг в разговоре с журналистами дал несколько советов водителям по подбору моделей с пробегом. По его словам, есть один "красный флаг", на который должны обратить внимание все потенциальные покупатели.

Вонг утверждает, что если цена автомобиля значительно ниже его рыночной стоимости, покупатели должны проявить осторожность перед покупкой. Он считает, что должна быть причина, по которой автомобиль стоит так дешево.

Кто производит самые надежные и самые ненадежные автомобили

Ранее в J.D. Power определили производителей самых надежных и самых ненадежных автомобилей в 2025 году. Последнее место в рейтинге занял популярный немецкий бренд.

Лидером среди надежности оказался бренд Lexus. Также надежные автомобили выпускают Nissan и Hyundai.

Последние места в рейтинге заняли бренды Audi, Volvo и Infiniti. Помимо этого низкие показатели надежности у автомобилей компании Volkswagen.

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