Курорт превратился в пустошь.

Белосарайская коса - настоящая жемчужина Приазовья и в прошлом очень популярный среди отдыхающих курорт. Однако российская оккупация повлияла на него не лучшим образом, превратив заповедную зону в пустырь, пишет Telegraf.

На этом курорте еще с советских времен работали десятки баз отдыха, а пляжи были полностью заполнены туристами. Однако сейчас курорт выглядит не лучшим образом - территории баз зарастают сорняками, а туристов нет.

В сети публикуют видео с пляжей, на которых хорошо видно запустение. На одном из видео, снятом 1 июня, на пляже лишь кое-где попадаются одиночные отдыхающие. Это можно было бы списать на начало купального сезона, однако в опубликованных видео, датированных серединой и концом июня, ситуация не меняется к лучшему. У моря, где раньше было бы негде яблоку упасть, сейчас нет почти никого. В другом видео показаны заброшенные базы отдыха на побережье, где тоже не видно ни души, а также заброшенный дельфинарий и аквапарк.

Напомним, в 1980 году территорию Белосарайской косы объявили ландшафтным заказником. Здесь гнездится огромное количество птиц, растет более 200 видов растений.

Украинские курорты в оккупации

Это не единственный курорт, который обезлюдел после российской оккупации. Так, село Мелекино в Мангушском районе Донецкой области, было популярным курортом на Азовском море. Однако теперь на пляжах почти нет людей, а в курортной части лежат горы мусора.

Кирилловка в Запорожье тоже остается безлюдным уже четвертый год подряд. Несмотря на хорошие условия, в поселок никто не приезжает, поэтому побережье становится все более пустым.

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