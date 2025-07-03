На предупреждение синоптиков обратили внимание даже в КГГА.

В пятницу, 4 июля, на территории Киевской области и города Киева ожидаются опасные метеорологические явления. Об этом говорится в предупреждении от Укргидрометцентра.

Отмечается, что в течение суток в столичном регионе ожидается переменная облачность. Температура по области ночью ожидается на уровне 15-20 градусов тепла, а днем уже от 28 до 33 градусов. Непосредственно в Киеве прогнозируют 18-20 градусов ночью и 30-32 градуса днем.

Ночь пройдет без осадков, а уже днем на Киевщину придут кратковременные дожди с грозами. Синоптики предупреждают, что местами возможно выпадение града. Также прогнозируются шквальные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

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Синоптики отмечают, что грозы, град и шквальный ветер, которые ожидаются завтра во второй половине дня и в ночь на субботу, могут представлять опасность.

"Уровень опасности желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в предупреждении.

Учитывая это предупреждение, пресс-служба Киевской городской государственной администрации рекомендует во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать автомобили рядом с ними.

Погода на планете: последние новости

Как писал УНИАН, крупнейший остров Греции, Крит, охватили мощные лесные пожары. Из-за них властям пришлось эвакуировать в безопасные места по меньшей мере 1500 человек, в том числе туристов.

Также мы рассказывали, что на японских островах Токара за две недели произошло около 900 землетрясений. На архипелаге проживает около 700 человек, но пока что жертв и разрушений не зафиксировано.

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