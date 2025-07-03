В этом году ожидается уменьшение количества школьников на 200 тысяч человек.

В следующие три года правительство прогнозирует рост средней заработной платы учителей в Украине. Соответствующие цифры содержит Бюджетная декларация на 2026-2028 годы, одобренная Кабмином.

Согласно документу, в 2024 и 2025 годах средний размер заработной платы учителя в месяц (без начислений единого социального взноса) составляет 15 тысяч гривень.

Со следующего года этот показатель будет увеличиваться и составит:

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17 тыс. гривень - в 2026 году;

18,3 тыс. гривень - в 2027 году;

19,6 тыс. гривень - в 2028 году.

Количество школьников, согласно декларации, в 2024 году составило 4,09 млн человек. В этом году ожидается сокращение количества соискателей полного общего среднего образования на 200 тысяч человек - до 3,89 млн. Такое же количество школьников ожидается и в последующие три года.

Зарплаты в Украине - последние новости

Согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, правительство прогнозирует в следующие три года рост средней зарплаты в Украине. В 2026 году средняя зарплата ожидается на уровне 30 240 гривень; в 2027 году - 35 268 гривень; в 2028 году - 39 758 гривень.

Таким образом, по сравнению с прогнозным показателем средней зарплаты 2025 года в 24 389 грн, в следующем году она должна вырасти почти на четверть.

Минимальная заработная плата в Украине, по прогнозу правительства, составит: с 1 января 2026 года - 8 688 гривень; с 1 января 2027 года - 9 374 гривни; с 1 января 2028 года - 10 059 гривень.

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