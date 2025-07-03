Тот самый танк будущего, которым хвалилась Россия, так и не смог сойти с конвейера в большом количестве.

Несмотря на то что российский Т-14 "Армата" заявлен как революционный основной боевой танк, программа его разработки сталкивается с серьёзными проблемами и имеет неопределённое будущее.

На бумаге он выглядит "впечатляюще", пишет 19FortyFive. Танк якобы должен быть оснащён необитаемой башней, бронированной капсулой для экипажа и системой активной защиты "Афганит". Однако программа страдает от чудовищных затрат и технических трудностей, из-за чего было поставлено менее 20 танков.

Танк Т-14 "Армата" — в тупике

Сообщается, что Т-14 — один из самых противоречивых танков современности. Когда его впервые представили в 2015 году, аналитики были шокированы количеством инновационных решений. Но спустя десять лет танк, похоже, не стал ближе к боевому применению, чем тогда, когда его впервые продемонстрировали на "Параде Победы".

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Аналитики утверждают, что "Армата" изначально была лишь игрой зеркал и дыма, в то время как другие считают, что танк попросту слишком сложен для российской промышленной базы.

Самый продвинутый танк России

Западные аналитики любят критиковать Т-14 — и не без причины. Однако на момент своего дебюта он действительно предлагал ряд новаторских инженерных решений. В отличие от традиционных танков, где экипаж управляет основным орудием из башни, у Т-14 башня полностью автоматизирована и дистанционно управляется. Экипаж из командира, наводчика и водителя размещён в тяжело бронированной капсуле в передней части корпуса.

Такое решение серьёзно повышает шансы экипажа на выживание, изолируя его от боекомплекта и топливных баков — обычно самых уязвимых частей танка в бою, говорится в материале.

Концепция необитаемой башни — радикальный отход от традиционного танкостроения, который пока не приняла ни одна крупная военная держава.

Т-14 оснащён системой активной защиты "Афганит", включающей радиолокационные и электрооптические датчики, предназначенные для обнаружения и нейтрализации угроз, таких как управляемые противотанковые ракеты и гранатомёты. Эта система считается одной из самых передовых в мире и является ключевым элементом оборонительных возможностей Т-14.

В дополнение к активной защите, танк имеет пассивные меры снижения заметности — уменьшенные радиолокационные и тепловые сигнатуры, что затрудняет его обнаружение и наведение.

Когда амбиции сталкиваются с реальностью

Несмотря на всё вышеописанное, проект столкнулся с серьёзными трудностями. Первоначально планировалось закупить более 2300 машин к 2020 году, но по состоянию на 2025 год произведено и поставлено менее 20 танков. Основная проблема — высокая стоимость: от 3,7 до 5 миллионов долларов за единицу, что в условиях ограниченного бюджета и затрат на войну делает массовое производство невозможным.

Несмотря на парадные демонстрации и учения, заявления о применении Т-14 в Украине не подтвердились. Попытки продать танк Индии, Египту и Алжиру также не увенчались успехом: отсутствие боевого опыта и высокая цена отпугивают покупателей.

Где сейчас Т-14

Критику вызывает и надёжность машины — были сообщения о поломках во время испытаний. Даже в самой России эксперты сомневаются, оправдана ли стоимость Т-14 на фоне более дешёвых и проверенных Т-90.

В настоящее время разработки Т-14 находятся в состоянии ада. Несмотря на то что он воплощает собой передовую мысль российского танкостроения, его успех зависит от способности преодолеть производственные сложности, снизить себестоимость и доказать надёжность в реальных условиях.

Россия заявила о планах создать беспилотные варианты Т-14 и интегрировать их с роями дронов и роботизированной техникой, что может сделать платформу "Армата" основой для будущих автономных систем.

Однако судьба "супертанка" Москвы, вероятнее всего, решится уже после окончания войны в Украине.

Другие новости о российских разработках

Ранее УНИАН сообщал, что в России начались поставки новых ракет для "Панцирей". Они будут использоваться прежде всего для противодействия дронам и борьбы с другими целями в ближней зоне.

Кроме того, мы рассказывали о "бомбо-ракете", которой РФ атаковала Днепр. Сообщается, что управляемая авиабомба с реактивным двигателем "Гром-1" пролетела более 100 км, прежде чем украинские военнослужащие ее успешно сбили.

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