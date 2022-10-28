Продвижению мешает подтянутая техника, резервы оккупантов, их оборонительные сооружения, погода и заминированные территории.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Луганщине продолжается ежедневно, хотя есть и определенные трудности, из-за которых оно происходит не так быстро.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Не так быстро, как всем нам хотелось бы, но мы понимали, что не будет такого быстрого продвижения на Луганщине... Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, погода мешает, очень много негативных факторов, но несмотря на это, они каждый день продвигаются вперед", - рассказал он.

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Контрнаступление, по его словам, осложняется подтянутой техникой, резервами оккупантов, их оборонительными сооружениями и заминированной территорией.

Контрнаступление ВСУ на Луганщине-что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 5 октября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начало деоккупации Луганщины.

В частности, 7 октября украинские военные освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов области. Это села Краснореченской поселковой громады Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчихской сельской громады Сватовского района: Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

21 октября Сергей Гайдай сообщал, что на Луганщине самым горячим участком фронта остается территория вблизи Сватово, которую оккупанты расстреливают реактивной артиллерией.

24 октября стало известно, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области.

Все деокуповані села на Луганщине почти полностью разрушены.

Также ВСУ продвигаются на двух направлениях Луганщины: на Сватовском и Кременском.

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