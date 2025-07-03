Россия пытается развивать предприятия ВПК, и Украине надо и дальше бить по этим производствам.

Удары украинских дронов по объектам в РФ стали более действенные и несут тяжелые последствия для страны-агрессора. Об этом сказал в эфире Radio NV бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

"Тезис о том, что наши дроны несут мало полезной нагрузки, чтобы нанести вред, уже опровергнут. Потому что мы видели спутниковые снимки заводов (речь о недавних атаках Украины на российские заводы "Купол", "Энергия") и там были и частичная потеря этажа, и остановка производственных мощностей. То есть мы говорим о том, что наши удары более действенные и несут на самом деле тяжелые последствия для России", - отметил Храпчинский.

По его словам, при этом следует учесть, что Россия и без этого имеет проблемы, мешающие выпускать современную технику. Если говорить именно об авиастроении, то, как отметил Храпчинский, РФ активно пытается развивать свои авиационные заводы, в частности в 2024 году строила новые цеха. И в их планах не только выпуск гражданских самолетов, а дополнительно есть вопрос о восстановлении стратегической авиации.

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"Но одно дело - строить цеха, а другое дело - выпускать уже непосредственно самолеты. Самая глубокая проблема у России в авиастроении - это отсутствие возможности обеспечивать самолеты современными двигателями. Су-57 летает на двигателе, который был разработан в 80-х годах. То есть есть техническая проблема, которая корнями уходит в советские времена. В советском Союзе не могли что-то предложить новое современное, они постоянно копировали", - пояснил эксперт.

По его словам, "шахед" развивается только потому, что технологию производства полностью передали россиянам.

"А вот морской дрон наш скопировать они не смогли", - отметил Храпчинский.

Эксперт уверен, что наша главная задача и в дальнейшем остается - бить по производствам, по научно-исследовательским институтам для того, чтобы Россия теряла интеллектуальную часть этих производственных мощностей.

"И им будет сложно. У них уже есть нехватка инженеров, нехватка ведущих ученых. Вспомним, что программа модернизации ракет Х-59, Х-69 остановилась после того, как был уничтожен российский инженер, который занимался этим направлением", - подчеркнул Храпчинский.

Он также сказал о том, насколько болезненной для россиян является потеря очередных истребителей Су-34 в результате ударов Украины по аэродрому в Волгоградской области.

"Чтобы понять, что значит для России потеря 4-х самолетов Су-34 обратимся к цифрам. За время полномасштабного вторжения Россия потеряла около 60-70 таких самолетов. В период с 2004 по 2024, то есть за 20 лет Россия построила всего 155 самолетов Су-34. То есть мы понимаем, что почти половину они потеряли за три года во время войны в Украине", - прокомментировал Храпчинский.

Он отметил, что сейчас россияне продолжают выпускать эти самолеты и в течение трех лет войны было выпущено около 10-12 самолетов.

"То есть в принципе можно сказать, что мы быстрее утилизируем эти самолеты, чем Россия может производить", - сказал эксперт.

Кроме того, Храпчинский напомнил, что у россиян есть потери бортов и просто по техническим причинам. То есть есть еще и технические проблемы, которые связаны с возможностью готовить самолеты к боевым вылетам.

"Поэтому в принципе тенденция очень хорошая для нас. Но тем не менее, надо продолжать "помогать" россиянам гибнуть и за счет вот таких ударов по аэродромам, которые осуществляются сейчас со стороны Сил обороны", - подчеркнул он.

Удары по российским тылам

Как сообщал УНИАН, кроме того, что Украина наносит удары по складам боеприпасов врага и пунктам управления армии оккупантов, атакуются также предприятия россиян, обеспечивающие войну против Украины. В частности сообщалось, что 1 июля дроны СБУ поразили завод "Купол" в Ижевске, который производит элементы зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Оса", а также беспилотники для армии РФ. Расстояние до цели - более 1300 километров.

Сегодня ночью был атакован российский завод "Энергия" в городе Елец, Липецкой области. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что предприятие приобщено к изготовлению крылатых ракет, комплексов "Искандер". По его словам, "Энергия" - это одна из критических целей для России.

Чуть ранее, 27 июня, стало известно, что на расстоянии в 500 км от подконтрольной Украине территории подвергся удару российский аэродром Мариновка в Волгоградской области.

По предварительной информации Генштаба ВСУ, были поражены четыре самолета Су-34 и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

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