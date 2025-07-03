Попытки венгерских властей сделать из Украины образ врага выглядят жалко и оскорбительно.

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии Антала Хейзера на разговор в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны. Как отметили в сообщении пресс-службы МИД Украины, венгерские власти пытаются создать из Украины образ врага.

В частности, заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко отметил, что для украинской стороны очевидно, что политические силы Венгрии пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.

В заявлении МИД говорится, что поскольку Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела любой страны и, в частности, в венгерские дела, такие попытки правительства Венгрии ранее вызывали в Киеве беспокойство.

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"Но сейчас, все эти нелепые приемы создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными", - отмечается в сообщении.

По убеждению МИД Украины, эти действия венгерских властей в первую очередь выглядят жалкими для венгерского народа. Потому что венгерский народ, "в отличие от заангажированных политиков, является реальной европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу, чтобы победить российского агрессора и не допустить возвращения оккупантов снова на улицы Будапешта".

Как Венгрия помогает России в ЕС

Как сообщал УНИАН, действующая венгерская власть во главе с премьер-министром Виктором Орбаном систематически блокирует евроинтеграционный путь Украины, и в частности, на уровне Евросоюза сопротивляется открытию вступительных переговоров с Украиной по первому кластеру фундаментальных основ "Основы".

Также Венгрия сейчас блокирует принятие 18-го пакета санкций против России. Кроме того, Венгрия постоянно выступает против поставок любых вооружений Украине.

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