Также россияне потеряли много офицеров.

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морского флота Российской Федерации Михаил Гудков.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Согласно его сообщению, вместе с Гудковым погиб его "верный товарищ" Нариман Шихалиев и другие солдаты российской захватнической армии. Генерал-майор имел звание "Герой России", ранее он командовал 155 отдельной гвардейской бригадой морской пехоты.

В российском министерстве обороны заявили, что Гудков погиб в среду, 2 июля, во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Всероссийская общественная организация морпехов "Тайфун" сообщает, что по передовому командному пункту 155 бригады в Коренево ударили четыре ракеты:

Видео дня

"Более 10 человек погибли, многие из них старшие офицеры, - это новый комбриг, его заместители, командиры батальонов и начальники служб, также погиб и бывший командир бригады Герой России генерал-майор Михаил Евгеньевич Гудков".

Потери России в войне

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла ранеными и погибшими более 1 миллиона 23 тысяч своих солдат.

Согласно подсчетам российских "Медиазоны" и службы "Би-би-си", точно известны имена уже 111 387 погибших оккупантов.

Они составляют список, опираясь исключительно на посты в соцсетях, сообщения в региональных СМИ и публикации на сайтах органов госвласти.

Напомним, в середине июня оккупанты сообщили о гибели подполковника запаса российской Нацгвардии, заместителя командира отряда БАРС-32 батальона имени Судоплатова Олега Семова.

Вас также могут заинтересовать новости: