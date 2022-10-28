США передали первые HIMARS Украине еще в июне.

Западные эксперты не нашли подтверждений случаев перехвата российскими оккупантами снарядов HIMARS, которыми ВСУ "выносят" склады и базы врага.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Накануне оккупанты утверждали, что ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS по Херсону, и что все они были якобы перехвачены российской ПВО.

Видео дня

Впрочем, как уточняют аналитики, подтверждений перехвата не было, как и не было подтверждения вообще срабатывания российских ПВО.

"В открытых источниках нет доказательств того, что российские силы когда-либо перехватывали боеприпасы к HIMARS", - отмечается в отчете Института.

HIMARS в Украине

США передали первые HIMARS Украине в июне. В том же месяце в ВСУ показали видео первой работы установок по оккупантам.

Как отметил министр обороны Алексей Резников, условием передачи HIMARS было ограничение их применения по российской территории, в то же время такой запрет не распространялся на оккупированные территории, в том числе и на Крым.

HIMARS предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км.

По словам военного эксперта Сергея Кузана, российские противоракетные системы, такие как С-300 и С-400, не способны перехватывать HIMARS. По этому поводу в России еще летом началась паника: Минобороны Шойгу постоянно отчитывалось об уничтоженных установки и составь БК к ним.

Украина и США неоднократно опровергали ложь оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: