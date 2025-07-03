Он отмечает, что у россиян нет возможностей на сегодня для увеличения производства беспилотников в разы.

Российская Федерация не может запускать по Украине ежедневно 500 беспилотников. Об этом сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона.

Эксперт напомнил, что, по данным украинской разведки, россияне выпускают 2700 "Шахедов" в месяц, то есть ежедневно могут выпускать 90. Также еще выпускают беспилотники-обманки "Гербера" - 2500 в месяц.

"То есть вместе это 5200. За июнь россияне выпустили по Украине 5440 беспилотников всех типов, то есть это соответствует уровню запуска - 90 "Шахедов" и 80 "Гербер" ежедневно. Все. Ни о каких 500 ежедневно речь не идет. Это даже невозможно в следующем году", - подчеркнул Романенко.

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По его словам, за год Россия смогла увеличить в 10 раз выпуск "Шахедов", но на сегодня резервы наращивания серийного производства исчерпаны. Эксперт отмечает, что за счет улучшения технологических процессов возможен еще рост на 5-10 %, но не в разы.

"То есть до конца года нам такое количество точно не грозит. Возможно доведут выпуск до 100 "Шахедов" в день и это максимум, на что они способны", - сказал Романенко.

Он отметил, что технически запуск одновременно большого количества беспилотников россиянам сделать несложно.

"Пусковая установка к "Шахеду" - это рейка, как правило, на бетонной плите, поэтому сколько наберут людей до запуска, то столько и могут запустить дронов одновременно", - добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что стрелять по таким пусковым установкам нет смысла, потому что их восстанавливают сразу и эффект может быть только в случае большого скопления дронов для пуска.

Российские атаки "Шахедами"

Как сообщал УНИАН, в материале Mezha.Media говорилось о том, что россияне планируют до конца 2025 года увеличить масштабы производства беспилотников типа "Шахед", а также их имитаторов. И уже в течение следующих лет РФ может постепенно масштабировать производство до 500 дронов в день.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что он насчитал где-то шесть-восемь различных разработок для противодействия "шахедам". В то же время относительно дронов-перехватчиков, которые могут подниматься на высоту до 4000 метров, аналитик отметил, что они требуют мощных двигателей и аккумуляторов для достижения таких высот, и с этим могут быть проблемы.

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