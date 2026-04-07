Россия не способна закрыть небо из-за одной собственной ошибки: эксперт раскрыл детали

В настоящее время Москва пытается повторить украинскую систему ПВО.

РФ не способна закрыть свое небо от украинских ударов, поскольку делала основную ставку на производство ЗРК "Панцирь" и ракет для них. Об этом рассказал Павел Нарожный, основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV.

"Это ЗРК малого радиуса действия, который непосредственно должен сбивать наши дроны, летящие в ту сторону. Но война – это в первую очередь экономика. И стоимость этих ракет довольно высока. Речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов за выстрел. И скорость их производства довольно низкая. И это свидетельствует о дефиците, нехватке этих ракет", – рассказал Нарожный.

Он добавил, что Украина перегружает российскую систему ПВО. Ведь если Силы обороны запускают сотню дронов, Россия должна иметь в этой локации хотя бы 150 ракет, чтобы гарантированно сбить эти БПЛА.

Видео дня

"Ракет не хватает. Там пару десятков, как они говорят, они сбили, "обломки упали". И этих "обломков" достаточно для того, чтобы уничтожить их нефтяную инфраструктуру", – добавил Нарожный.

Он отметил, что Россия сейчас пытается повторить украинскую систему ПВО. В частности, привлекая мобильные огневые группы, а также дроны-перехватчики и малую авиацию.

"Но сделать это так быстро у них не получится. Они упустили, по сути, этот момент. Им нужно было где-то полгода-год назад начинать все это разрабатывать, когда были первые наши удары. Но они этот момент пропустили и сейчас они нас догнать не смогут и построить эту систему за один день не смогут. Поэтому я более чем уверен, что дальше эти удары будут успешными", – добавил Нарожный.

Удары по РФ: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны отмечали, что кампания Украины по нанесению дальнобойных ударов по РФ заставляет Москву перебрасывать ценные ресурсы с фронта для защиты важных объектов от украинских атак. В то же время аналитики отмечают, что РФ со временем адаптируется к подобным украинским атакам. Однако, учитывая размеры России, реализовать это будет крайне сложно.

На фоне усиления украинских атак президент Владимир Зеленский предложил России ввести энергетическое перемирие. Он отметил, что если РФ будет готова прекратить удары по украинской энергетике, то Киев ответит зеркально.

