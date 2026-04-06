Если РФ прекратит удары по нашей энергетике, мы будем готовы на зеркальное, – Зеленский

Он подчеркнул, что России неоднократно предлагалось прекратить огонь хотя бы на Пасху.

Если Россия будет готова прекратить удары по украинской энергетике, то Украина готова ответить зеркально.

Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, говоря об очередных ударах России по территории Украины.

"Мы неоднократно предлагали России прекратить огонь хотя бы на Пасху, в это особое время года. Но для них все времена одинаковы. Для них нет ничего святого", – подчеркнул он.

Видео дня

Сама Россия, говорит глава государства, к миру переходить не хочет, поэтому мир должен продолжать давить на нее.

"Наши далекобойные санкции продолжают работать очень эффективно и реально сокращают российские доходы. Прежде всего это нефтяные доходы… Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода из войны", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул:

"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение через американцев российской стороне есть".

Возможность пасхального перемирия

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что Киев открыт для различных вариантов перемирия, включая пасхальный формат.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что заявления Зеленского носили общий характер и не содержали четко сформулированной инициативы.

