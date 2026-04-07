Россия использует территорию Беларуси для атак 'Шахедами' по Украине, – Игнат

Россия пытается обходить потенциальные зоны поражения своих дронов.

Россия использует территорию Беларуси и других соседних стран для пролета ударных беспилотников "Шахед", которые атакуют Украину. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Противник для пролетов использует территорию Молдовы, непризнанного Приднестровья, Румынии и Беларуси... Российские дроны даже не через территорию Украины следуют, обходя потенциальные зоны поражения своих дронов", – рассказал он.

Представитель Воздушных сил также добавил, что в Беларуси, вероятно, есть вышки и ретрансляторы, которые помогают россиянам управлять своими ударными беспилотниками.

"Мы часто видели пролет дронов один за другим в наши западные области прямо по границе с Беларусью. Для того, чтобы сделать их более устойчивыми к подавлению РЭБ, для того, чтобы больше средств пролетало, противник может использовать помощь соседнего государства, чтобы дроны долетали беспрепятственно", – добавил он.

Россия изменила тактику применения "Шахедов"

Российские оккупанты начали атаковать "Шахедами" днем и на больших высотах, поскольку таким образом ими становится проще управлять и противодействовать украинским мобильным огневым группам.

Также на днях появилась информация о том, что Россия приступила к строительству баз для беспилотников большой дальности на территории Беларуси, что позволит значительно сократить время подлета к украинским городам и критически повлияет на ситуацию с безопасностью.

В частности, Игорь Луценко, командир подразделений операторов беспилотников, в комментарии УНИАН отметил, что, возможно, через некоторое время перевозить что-либо по железной дороге в Украине станет рискованно.

Вас также могут заинтересовать новости: