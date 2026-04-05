Новая угроза с севера: РФ строит в Беларуси базы для дронов дальнего радиуса действия, – СМИ

Расстояние до Киева сократится втрое.

Россия приступила к строительству баз для беспилотников большой дальности на территории Беларуси, что позволит значительно сократить время подлета к украинским городам, сообщает Forbes.

На прошлой неделе PBS сообщило, что Россия усилила свои ракетные и дронные атаки на Украину. Почти 400 беспилотников большой дальности и десятки ракет были направлены на гражданские районы, что привело к гибели по меньшей мере шести человек, еще более 46 человек получили ранения.

Отмечается, что после удара 24 марта президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что РФ усилит атаки, построив новые базы большой дальности в Беларуси.

Зеленский пояснил в своем аккаунте X, что Беларусь "все больше вовлекается в войну России" и что европейцы должны быть начеку.

Согласно сообщению Reuters, Кремль планирует построить в Беларуси четыре станции наземного управления для дронов. Это критически повлияет на ситуацию с безопасностью. В настоящее время БПЛА в основном запускаются с территории РФ (расстояние от Москвы до Киева – около 1500 км), что дает время на подготовку. Однако Минск расположен всего в 440 километрах от украинской столицы.

Зеленский добавил, что украинская разведка выявила планы врага:

"Россия намерена продолжать использовать территорию Беларуси и временно оккупированную территорию Украины для строительства наземных станций управления беспилотниками большой дальности".

Беларусь как плацдарм

Известно, что с самого начала военного вторжения в феврале 2022 года Александр Лукашенко приветствовал российские войска. Кроме того, страна послужила плацдармом для наступления на север Украины: именно через ее территорию РФ перебрасывала живую силу и технику. Минск также углублял оборонное сотрудничество через совместные учения, в частности "Запад-2025", и развертывание российских баллистических ракет средней дальности "Орешник".

Угроза для НАТО

Из-за строительства новых баз в состояние повышенной готовности приведены не только ВСУ, но и соседи по Альянсу. СМИ отмечают, что дроны или ракеты могут случайно или намеренно попадать в воздушное пространство Польши и Румынии, как это уже случалось в 2025 году.

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW) и международной сети iSANS, Россия наращивает свое военное присутствие в Беларуси, сближая себя с Украиной. Строительство новых баз потребует времени, что дает Украине возможность подготовить свою ПВО, однако украинские власти уже находятся в состоянии повышенной готовности.

Манипуляции России

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что РФ не демонстрирует реального стремления к миру и использует переговоры для затягивания войны. По его словам, Москва выдвигает ультимативные требования, в частности относительно территорий, которые Украина не готова принимать.



"Россия укрепит свои позиции в Украине и начнет готовиться к дальнейшей оккупации. Они лгут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я на сто процентов убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать", – подчеркнул глава государства.

