Вполне возможно, что через некоторое время перевозить что-либо по железной дороге в Украине станет рискованно, – Луценко

Железную дорогу как вид транспорта в условиях современной войны может постигнуть та же участь, что и танки на поле боя, говорит военный.

На днях появилась информация о том, что Россия приступила к строительству баз для беспилотников большой дальности на территории Беларуси, что позволит значительно сократить время подлета к украинским городам. Кремль якобы планирует построить в стране четыре станции наземного управления для дронов, что критически повлияет на ситуацию с безопасностью. Кроме того, отмечается, что из-за строительства новых баз в состояние повышенной готовности переведены не только Вооруженные силы Украины, но и соседи по НАТО.

В беседе с УНИАН Игорь Луценко, командир подразделений операторов беспилотников, основатель Центра поддержки аэроразведки, охарактеризовал масштаб дроновой угрозы со стороны Беларуси.

Россия строит в Беларуси как минимум четыре базы для дронов дальнего радиуса действия, об этом пишут СМИ. Насколько эта информация может быть достоверной, и что именно известно об этих объектах: расположение, сроки строительства, технические возможности?

Здесь ошибочно понимание слова "база". На территории Беларуси просто есть антенны управления. Наземное оборудование, антенна, которая управляет дроном, передает ему сигналы, принимает от него сигналы. Такие антенны действительно были и, возможно, даже есть где-то на территории Беларуси.

Что касается "базы" в понимании, что это какие-то здания, где солдаты, дроны, – информации об этом нет, я думаю, что их нет. То есть под словом "база" подразумеваются антенны.

Но как строительство этих "баз" повлияет на время подлета российских дронов к целям в Украине, особенно к западным областям? И на сколько минут или часов может сократиться время подлета по сравнению с запуском с территории России?

Это гипотетическая вещь, которую я уже не стал бы развивать, учитывая то, что сказал выше. Но действительно, если Беларусь избегает статуса псевдонейтральной страны, а становится открытым российским прокси, то тогда это будет значительно быстрее, безусловно.

Но тогда никакого Мозырского НПЗ, никакого, не знаю, что у них там еще есть интересного, не будет, если она станет. Им это не нужно, судя по настроениям. И на данный момент они не готовы к такому.

А какие стратегические преимущества размещения в Беларуси дает российским силам по сравнению с запуском дронов с территории самой России или оккупированных территорий Украины?

Я бы не сказал, что какие-то критические. Гипотетически, если Беларусь станет такой "базой", которой она точно не является сейчас и вряд ли станет в ближайшее время… Но если она станет и разместит у себя такие "базы", то есть точки запуска (там же базы не нужны, россияне могут туда просто приезжать и запускать дроны, а такого никто не делает), – если это произойдет внезапно, то это будет означать, что нам придется размещать дополнительные силы ПВО на северной границе.

По сравнению с тем, что у нас есть, добавится, условно, 30% работы. Нынешняя система ПВО у нас достаточно хороша, она становится все лучше и лучше.

Западные области сейчас активно используются для размещения военного производства. Насколько серьезной угрозой для них могут стать эти новые "базы" запуска? Может ли это заставить Украину перераспределять системы ПВО или менять логистику снабжения?

Нет. Проблема в том, что дезорганизованность уже ставит под удар западные области. Их атака, когда была почти тысяча дронов: они летели через Каменец-Подольский, по южному коридору, между Молдовой и Хмельницким пролетали. На запад Украины. Вопрос: кто виноват и что делать?

Они летели через всю Украину. Если мы их через всю Украину не смогли сбить, то что уж говорить – оттуда? Вопрос, почему так? У нас есть все для того, чтобы это делать.

В случае подтверждения размещения таких точек, "баз" запуска на территории Беларуси, можно ли ожидать от украинского командования ударов по этим новым целям?

Конечно, можно. Мы что, будем на них смотреть? Какие-то неизвестные люди откуда-то запустят какой-то дрон, и этот дрон ударит, и кого-то убьет. Понятно, что на это все никто спокойно смотреть не будет.

Насколько новое теоретическое время подлета усложнит для Украины систему оповещения о готовящихся атаках?

Вопрос не во времени подлета, не в оповещении. Проблема в нормальной организации. Нормально выстроить систему, где никакая Беларусь нам не будет страшна, – это для нас не финансовая проблема, проблема просто организационная.

Могут ли эти условные "базы" с антеннами использоваться сразу или в будущем не только для запусков "Шахедов" или "Гераней", но и для другого вооружения?

Для других видов дронов – да. Могут запускать реактивные, могут работать FPV в приграничных целях. Но это будет предполагать уже политическое решение Беларуси открыто вступить в агрессивную войну России против Украины. Не думаю, что это произойдет.

Там вопрос другой. Россия хочет втянуть Беларусь в войну. И если она будет ее втягивать, то они будут ее втягивать, возможно, не для того, чтобы бомбить украинцев, а для того, чтобы защищать свой Калининград, для того, чтобы проводить операции разного масштаба против балтийских стран и Польши.

Россиянам было бы интересно подготовить хотя бы инфраструктуру, чтобы она могла быть моментально развернута в случае необходимости.

Каким образом Украина должна защищать свои логистические пути, прежде всего – военные поставки? Ранее уже упоминали проблему железнодорожных путей и маршрутов грузовиков.

Железную дорогу как транспорт во время современной войны может постигнуть та же участь, что, например, танки на поле боя. То есть вполне возможно, что через некоторое время мы вообще будем считать, что перевозить что-либо по железной дороге – это слишком рискованно. По крайней мере, если это не находится в 500 километрах от российской границы.

Это путь развития дронов, который мы вряд ли сможем остановить. Мы либо будем строить очень хорошую и глубокую оборону нашего воздушного пространства от вражеских дронов, либо у нас не будет железной дороги вообще.

На поле боя танки – это уже редкость, экзотика. И так же скоро железные дороги станут экзотикой, потому что это огромная цель. Тем более что они ездят по вполне определенным маршрутам. Их легко поразить, легко обнаружить и так далее.

То есть с железной дорогой у нас будут огромные проблемы, и я также надеюсь, что с железной дорогой огромные проблемы будут у россиян. Надеюсь, что эти проблемы будут гораздо больше.

То есть эти "базы" с антеннами еще ухудшают ситуацию для железной дороги?

Безусловно. Когда у тебя есть базовая станция поближе, ты можешь использовать "Шахед" практически как FPV. Ты можешь просто летать, смотреть: "Здесь идет поезд, сейчас я по нему ударю".

Соответственно, такая работа и наличие такой базовой станции делают любое железнодорожное движение невозможным. Если у тебя нет такой базовой станции, то тебе уже гораздо сложнее.

справка Игорь Луценко военнослужащий Игорь Луценко – военнослужащий, аэроразведчик, писатель, основатель и редактор интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). В 2015 году основал Центр поддержки аэроразведки. С 24 февраля 2022 года – служит в ВСУ, аэроразведчик 72 ОМБР, с 2023 года – инструктор боевого отряда 190 учебного центра.

