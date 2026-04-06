Россия изменила тактику использования 'Шахедов': эксперт раскрыл детали

Цель России – перегрузить украинскую систему ПВО.

Российские оккупанты начали атаковать "Шахедами" днем, поскольку таким образом ими становится проще управлять, сказал в эфире Radio NV директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в запасе Анатолий Храпчинский.

"Наши силы сейчас уничтожают основные пусковые элементы, пусковые установки "Шахедов" и основные базы. С чем это связано? С тем, что наземные базы связи помогают контролировать процесс выполнения боевых задач. И днем, соответственно, гораздо лучше работать за счет имеющихся камер на дронах. Соответственно, можно собирать информацию, можно принимать дальнейшие решения относительно атак", – пояснил Храпчинский.

Эксперт добавил, что РФ активно использует системы с радиолокационным наведением, а также БПЛА, которые могут видеть средства радиоэлектронной борьбы Украины. В то же время он отметил, что РФ днем начала использовать "Шахеды" на больших высотах, чтобы противодействовать украинским мобильным огневым группам.

"Как только мы начали активно использовать дроны-перехватчики, нам буквально в эти выходные Харьков разносили "Шахедами" на активной тяге. Враг быстро меняет некоторые действия для того, чтобы затруднить работу нашим Силам обороны. Я бы не говорил об истощении, потому что истощение со стороны Российской Федерации продолжается все время полномасштабного вторжения. Поэтому это не какая-то новая тактика со стороны врага. Враг использует большое количество дешевых средств вооружения для того, чтобы активно нагружать нашу противовоздушную оборону", – добавил Храпчинский.

Удары РФ по Украине: важные новости

В ночь на 6 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине. В частности, враг атаковал Одесскую область, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок. Еще как минимум 15 человек пострадали.

Также враг нанес удар по Киевской области. В результате вражеской атаки город Славутич Киевской области временно остался без света. Всего в эту ночь враг атаковал Украину 141 ударным БПЛА Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

