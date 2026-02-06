В Одессе из-за взрыва автомобиля погиб военнослужащий: новые детали

По некоторым данным, пограничник мог иметь отношение к поджогам.

Военнослужащий, который сегодня в Одессе погиб в результате взрыва автомобиля, мог стать жертвой самодельного взрывного устройства, которое он изготовил самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванек".

"Интересное (и немного неприятное) событие сегодня произошло в Одессе. Погиб наш военнослужащий, якобы его взорвали в транспорте. Так вот - он действительно военнослужащий (ГПСУ). Но оказалось очень много нюансов...", - пишет канал.

В частности, вероятно, самодельное взрывное устройство он изготовил сам и взорвал его, скорее всего, по своей вине. После изучения его личных вещей, отмечает "Николаевский Ванек", оказалось, что он длительное время был на контакте с представителями РФ, которые занимаются в Одессе и Одесской области поджогами. Поэтому есть подозрения, что и сам пограничник мог совершить несколько поджогов в Одессе, и сейчас следователи изучают материалы с его носителей. Если сотрудничество с врагом подтвердится, причиной такого "сотрудничества" могли быть деньги.

"Деньги были нужны, чтобы закрыть долги. Плюс он каким-то образом был тесно связан с кругом наркозависимых. Возможно, конечно, и так, что россияне сами решили взорвать своего агента, что в принципе уже было зафиксировано в разных областях, но пока нет признаков или подтверждений этому. В любом случае, как-то особенно переживать по поводу этого события не думаю, что уместно. Очень противоречивый персонаж был", - отмечает Telegram-канал.

Местные Telegram-каналы также пишут, что погибший – сержант, кинолог пограничной службы.

Взрыв в Одессе: что нужно знать

Как писал УНИАН, рано утром 6 февраля в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб молодой человек.

По данным полиции, взрыв автомобиля Toyota произошел на улице Академика Королева - погиб 21-летний владелец транспортного средства. Речь шла о том, что мужчина был военнослужащим, собирался отправиться на службу - когда он сел в машину, произошел взрыв. Погибшего нашли его родственники. СБУ начала расследование по факту теракта.

