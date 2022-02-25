В Вашингтоне высоко оценили невероятную храбрость украинцев в ответ на агрессию Путина.

Администрация Байдена считает, что Россия будет угрожать убийством семей украинских солдат, если те не сдадутся.

Об этом в комментарии CNN сообщил официальный представитель США.

"Наша информация также указывает на то, что Россия планирует угрожать убийством членов семей украинских военных, если они не сдадутся", - ответил чиновник.

При этом он высоко оценил "невероятную храбрость", которую украинцы проявили в первый день боев.

"Мы отдаем должное украинскому народу за то, что он продемонстрировал силу и решимость в ответ на неспровоцированное нападение значительно большей армии. Однако мы обеспокоены тем, что Россия планирует отговорить их и заставить сдаться с помощью дезинформации. Наша информация указывает на то, что Россия ведет дезинформационную кампанию, публикуя ложные сообщения о массовой капитуляции украинских войск", - сказал собеседник.

Этому предшествовало предупреждение госсекретаря Энтони Блинкена относительно возможных широкомасштабных нарушений прав человека в отношении украинского народа со стороны России.

"Все данные свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему. И мы считаем, что Москва разработала планы широкомасштабных нарушений прав человека – и потенциально еще более серьезных – в отношении украинского народа", - цитирует CNN дипломата.