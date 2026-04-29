Бойцы 21 полка 'Кракен' Третьего корпуса получили партию FPV-дронов от волонтеров 'Украинской команды'

"Украинская команда" передала партию беспилотников бойцам 21 полка беспилотных систем Третьего армейского корпуса на Лиманское направление. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Передали очередную партию FPV-дронов группе "Гюрза" 21 полка беспилотных систем "Kraken 1654" Третьего армейского корпуса. Эти ребята там, где труднее всего, и всегда работают на результат. Сейчас они обеспечивают защиту с воздуха для других подразделений на Лиманском направлении", – сообщает "Украинская команда".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный отметил, что эти дроны помогут бойцам лучше выполнять боевые задания и сохранят жизни.

Видео дня

"Дроны – это чрезвычайно эффективное оружие на фронте. Они высокоточно бьют врага на расстоянии, сохраняя жизни наших воинов. "Украинская команда" и дальше будет системно помогать армии", - сказал Палатный.

Бойцы 21 полка поблагодарили всех украинцев, которые помогают ВСУ.

"Бойцы группы "Гюрза" 21 полка беспилотных систем "Kraken" выражают искреннюю благодарность каждому украинцу, который приобщился к помощи. Маленькой помощи не бывает. Каждый донат ощутим на линии фронта", - сказал один из бойцов подразделения.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала на передовую уже более 4000 беспилотников разных типов, а также сотни генераторов и зарядных станций, более 100 автомобилей и др. В общей сложности военные и гражданские получили от волонтерского штаба более 1845 тонн помощи стоимостью почти полмиллиарда гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: