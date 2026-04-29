Европа парализована страхом войны и сомнениями на счет Украины, – The Economist

Часть Европы уже роет противотанковые рвы, а другая часть отрицает, что война вообще возможна.

Европейские лидеры все чаще говорят о риске большой войны на континенте, однако их действия остаются противоречивыми, особенно в вопросе Украины. Об этом говорится в редакционной статье журнала The Economist.

Издание, в частности, упоминает, как во время саммита ЕС на Кипре 23–24 апреля премьер Польши Дональд Туск предупредил о возможной угрозе вторжения России в Европу уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что Европе следует серьезнее отнестись к собственной безопасности и усиливать оборону в рамках НАТО и ЕС.

В то же время, отмечается в публикации, практические шаги европейских правительств выглядят менее решительными. Хотя в этом месяце ЕС одобрил кредит для Украины на 90 млрд евро, дискуссии о членстве страны в блоке остаются сложными. В частности, Франция и Германия не спешат поддержать быстрое вступление Украины, на котором настаивает президент Владимир Зеленский. Канцлер Германии Фридрих Мерц прямо заявил, что страна не может присоединиться к ЕС во время войны и должна соответствовать строгим стандартам.

Безопасность против экономики

Часть оговорок, как отмечают авторы публикации, понятна: Украина остается уязвимой демократией с проблемами коррупции и неопределенными границами. В то же время другие опасения выглядят менее убедительно. Например, европейские фермеры опасаются конкуренции со стороны мощного аграрного сектора Украины, хотя систему фермерских субсидий в ЕС и так давно следует демонтировать.

Несмотря на это, сторонники интеграции Украины подчеркивают стратегическую важность страны для безопасности Европы. Речь идет не только о самой многочисленной армии в Европе, но и о современных военных технологиях. Издание приводит недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба: "Мы, европейцы, должны понять, что Украина нужна нам больше, чем мы ей".

В то же время, как отмечает The Economist, перспективы членства Украины в НАТО на данный момент фактически исчезли. Западные чиновники прямо говорят, что эти амбиции "мертвы" в ближайшем будущем.

Украина или война

Франция и Германия продвигают идею промежуточных форм интеграции Украины в ЕС – например, участие Украины в институтах ЕС без права голоса. Также обсуждается возможность распространения на Украину положения о взаимной обороне, закрепленного в статье 42.7 договоров ЕС.

Во время кипрского саммита чиновникам поручили изучить, как этот механизм может работать на практике. В то же время европейские лидеры признают, что полностью закрыть двери для Украины они не могут. Мерц подчеркнул, что для возможного мирного договора Киеву нужно предложить перспективу полноправного членства.

Однако, как подытоживают журналисты, в Европе царит некоторая растерянность. С одной стороны, политики боятся экономических последствий вступления Украины, с другой – готовы брать на себя гораздо более серьезные обязательства в сфере безопасности. Ключевой вопрос заключается в оценке угрозы: если война с Россией действительно возможна, интеграция Украины становится критически важной.

В то же время не все в Европе разделяют такое видение. Часть политиков и избирателей не считает конфликт с РФ неизбежным и поэтому склонна осторожнее относиться к расширению ЕС. В итоге, отмечается в материале, судьба Украины может зависеть от более простого вопроса – "готовы ли европейцы воевать", если не примут Украину в свой клуб.

Евросоюз и Украина: последние новости

Как писал УНИАН, саммит ЕС на Кипре на прошлой неделе прошел в необычно спокойной атмосфере из-за отсутствия премьера Венгрии Виктора Орбана, который вскоре покинет пост после поражения на выборах. На протяжении многих лет он был источником напряженности в Евросоюзе, однако его отсутствие показало, что внутренние противоречия гораздо глубже. В кулуарах саммита политики признавали, что Орбан часто служил удобным "козлом отпущения", а теперь ЕС придется открыто обсуждать собственные разногласия.

Наиболее заметно это проявилось в дискуссии о членстве Украины: часть лидеров поддерживает быстрое присоединение, тогда как другие призывают к осторожности и "реалистичному" подходу. Кроме того, споры возникли вокруг энергетики – из-за дефицита топлива на фоне действий Дональда Трампа в Иране и необходимости продления санкций против России.

