Появились 'фото' вертолетов Ка-52, которые Россия якобы передала Китаю: что с ними не так

Эксперты портала Defense Express предупреждают, что фотографии могут оказаться подделкой.

В сети распространяются непроверенные фотографии российских вертолетов Ка-52, выполненных в ливрее Народно-освободительной армии Китая. На них обратил внимание военно-технический портал Defense Express.

На первый взгляд, ситуация выглядит вполне понятной, ведь Китай выражал заинтересованность в машинах этого типа.

В 2021 году сообщалось, что Китай заказал у РФ 36 палубных вертолетов Ка-52К "Катран". А в марте 2026 года появились сообщения об интересе к приобретению модернизированной версии Ка-52М.

В то же время обнародованные фотографии имеют ряд нюансов, которые вызывают вопросы.

Так, на части снимков вертолета с бортовым номером LH96101 маркировка и символика размещены в разных местах. Это выглядит маловероятным, ведь речь идет об одном и том же борту, который якобы находится на вооружении Китая.

Эксперты также обращают внимание на то, что китайские военные уже используют вертолет WZ-10 с таким же бортовым номером. Поэтому можно сделать вывод, что эти фотографии с высокой вероятностью являются фейком.

В сеть выложили еще одно фото вертолета с частично размытым бортовым номером, на котором можно разглядеть обозначение LH5854.

Проблема заключается в том, что изображение имеет довольно низкое качество, что значительно затрудняет идентификацию.

Аргументом в пользу "фейковости" может служить то, что номер не соответствует известному шаблону, по которому номер должен начинаться с "LH9". Именно такая схема применяется в известных бригадах армейской авиации Китая.

Ка-52К предназначались для китайского флота, где вполне вероятно мог бы использоваться другой шаблон бортовых номеров. Однако на изображении вертолет имеет обозначение "LH", что указывает именно на армейскую авиацию.

Таким образом, с уверенностью можно говорить лишь об одном - на данный момент полноценных подтверждений поставки Китаю вертолетов Ка-52К в рамках соглашения 2021 года нет.

Китайские вертолеты - другие новости

Ранее в сети появились, вероятно, самые подробные на данный момент фотографии перспективного тяжелого ударного вертолета Народно-освободительной армии КНР, имеющего временное обозначение Z-21.

На фото можно рассмотреть ключевые элементы вертолета, который эксперты считают прямым конкурентом американского AH-64E Apache Guardian и российского Ми-28НМ.

Напомним также, что ранее в китайском небе заметили новый вертолёт, который почти невозможно отличить от знаменитого S-97 Raider от американской компании Sikorsky.

