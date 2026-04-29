Приходько сделала заявление после отмены концерта из-за языкового скандала

Певица заявила, что украинцы "начали жрать своих".

Украинская певица Анастасия Приходько вышла на связь после отмены ее концерта из-за языкового скандала.

"Я скажу так, как есть. Без сюсюканий. Меня удивляет, как легко мы начали жрать своих. Не спорить. Не дискутировать. А именно уничтожать. Вам мало настоящего врага? Или, может, проще бросаться на тех, кто рядом - потому что они не отвечают, как следует? Сегодня вам не так сказали слово - и все, человек уже "не свой", не разговаривает только по-украински - значит, "враг". Серьезно?" - написала она в Facebook.

По мнению певицы, искать врагов среди своих – тупость

"Пока вы здесь меряетесь "правильностью" - вы просто делаете работу за тех, кто реально хочет нас развалить. Я не буду нравиться всем. И не собираюсь подстраиваться под толпу. Но одно скажу ясно: я – на своем месте. И я – за свою страну. И если для кого-то этого мало – это уже ваша проблема, не моя. Ибо самая большая тупость сейчас – это искать врагов среди своих. Вот прямо сейчас – самая тупая", - добавила она.

Стоит отметить, что данное сообщение исполнительница написала на украинском языке.

Напомним, как писал УНИАН, на днях в соцсетях Анастасия Приходько заявила, что говорит "на киевском русском языке". Этот пост вызвал шквал критики и даже повлек за собой отмену концерта.

