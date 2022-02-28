По словам советника главы ОП, инициатива РФ по переговорам - это хороший знак.

Первые переговоры Украины и России стартовали по инициативе России без предварительных условий. Основные требования украинской делегации - вывод войск РФ из Украины и прекращение огня.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Настоящего времени".

"Позиция наша примерно понятна - никаких условий и ультиматумов. Потому что российская сторона хотела с этой стороны зайти, что было очень смешно", - сказал Арестович.

На уточняющий вопрос, что именно имеет в виду представитель ОП, Арестович ответил: "Со стороны "вы там, типа, капітулюйте, а потом мы будем с вами говорить". Мы посмеялись от души в Офисе (президента - УНИАН) и первый раз отказали в переговорах. Вот, когда они во второй раз попросили, (а сам факт того, что они первыми просят нас о переговорах, о многом говорит, на мой взгляд) и пообещали снять все условия - мы согласились".

Арестович подчеркнул, что основные условия Украины понятны не только России, а и всему миру - прекращение огня и вывод всех российских войск. При этом на просьбу ведущей уточнить, идет ли речь о выводе войск с Донбасса, Арестович ответил:

"О Донбассе и о Крыме (идет речь - УНИАН). Всех войск с территории Украины. Все равно похороним всех. Лучше уйти добровольно. Вы не представляете, что здесь творится. У нас более 100 тысяч резервистов стали в строй".

В то же время в комментарии УНИАН Арестович уточнил, что это его личное мнение, а не официальная позиция Украины.