Крупная авиакомпания запускает в эконом-классе места, превращающиеся в кровати

Воспользоваться услугой Relax Row можно будет уже в 2027 году.

Американская авиакомпания United Airlines, являющаяся одной из крупнейших в мире, представила новую услугу Relax Row, который сделает путешествие в эконом-классе намного комфортнее.

Как сообщает The Sun, она представляет из себя отдельный ряд из трех сидений, которые могут трансформироваться в диван-кровать, раскладываясь в горизонтальное положение.

Сиденья будут оснащены регулируемыми подставками для ног, которые можно сложить, и матрасом, расположенным сверху.

"Relax Row от United идеально подходит для семей, путешествующих с маленькими детьми, для одиночных путешественников и пар, которые хотят получить преимущества эконом-класса United, но с дополнительным комфортом", – заявили в авиакомпании.

Помимо матраса, пассажиры Relax Row получат одеяла, дополнительные подушки, игрушку и детский дорожный набор.

Новая зона отдыха Relax Row появится на самолетах United Airlines в 2027 году. Планируется, что к 2030 году она будет установлена ​​более чем на 200 широкофюзеляжных самолетах Boeing 787 и Boeing 777, причем на каждом самолете будет по 12 секций Relax Row.

Стоимость услуги на данный момент не подтверждена.

При этом United Airlines – не первая авиакомпания мира, предлагающая клиентам раскладывающиеся кресла в эконом-классе (хотя и первая в Северной Америке). Например, у Air New Zealand есть Skycouch – ряд из трех кресел эконом-класса, которые трансформируются в раскладывающиеся кровати, а у Lufthansa есть так называемый "Ряд для сна" (Sleeper’s Row) для дальних рейсов продолжительностью более 11 часов. Дополнительная плата за это составляет от 169 до 249 евро.

