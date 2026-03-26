От кого мы наследуем интеллект - от отца или матери: ученые нашли ответ

Вопрос интеллекта давно занимает науку и, возможно, еще больше – нас, обычных людей. От кого мы наследуем свой ум? От матери, от отца или все зависит просто от удачи? Однако свежее исследование дает захватывающий и, на первый взгляд, удивительный ответ на эту вечную дилемму.

По мнению ученых, определяющую роль в формировании интеллекта могут играть материнские гены, пишет Joy.

Тайна X-хромосомы

Исследование провели специалисты Кембриджского университета, которые пришли к выводу, что значительная часть генов, отвечающих за интеллект, расположена в X-хромосоме.

Видео дня

Поскольку женщины обладают двумя X-хромосомами, а мужчины – только одной, генетический вклад матери в этой области может иметь больший вес. Это также означает, что в определенных случаях интеллектуальная мать с большей вероятностью передаст эту способность своему ребенку, даже если отец менее выдающийся в этой сфере.

Не все гены работают одинаково

Один из самых интересных выводов исследования связан с так называемыми кондиционированными генами. Эти гены ведут себя по-разному в зависимости от того, происходят ли они от матери или от отца. Благодаря биохимическим меткам они способны идентифицировать свое происхождение и, в соответствии с этим, активироваться или выключаться.

Гены, связанные с интеллектом, например, часто бывают активны только в том случае, если они унаследованы от матери, в то время как при отцовском происхождении они могут стать неактивными.

Два разных мира: кора головного мозга и эмоциональный центр

Исследователи также заметили, что материнские и отцовские гены по-разному влияют на развитие эмбриона. Материнские гены играют ключевую роль прежде всего в развитии коры головного мозга (церебральной коры). Эта область мозга отвечает, помимо прочего, за мышление, память, язык, осознанность, внимание и восприятие.

Напротив, отцовские гены больше влияют на лимбическую систему, которая отвечает за эмоции, инстинкты и определенные базовые функции выживания. Кроме того, они играют важную роль в развитии плаценты.

Что происходит, если присутствуют гены только одного родителя

В ходе исследования изучались и такие эмбрионы, которые содержали генетический материал исключительно одного из родителей. Результаты были однозначными: такие эмбрионы не выживали.

Это высвечивает тот факт, что хотя определенные гены, например, связанные с интеллектом, могут быть более активными при наследовании от матери, для здорового развития необходим генетический вклад обоих родителей.

Интеллект – это не только генетика

Хотя генетическая база является определяющей, ученые акцентировали, что интеллект не является чисто наследственным свойством. Ключевую роль в развитии ребенка играет и качество отношений с родителями.

Те дети, которые в первые годы жизни получают больше внимания, эмоциональной поддержки и стимуляции, обычно обладают лучшими способностями к решению проблем, более любознательны и мотивированы, легче учатся и адаптируются.

Результаты исследования открывают захватывающую перспективу, указывая на то, что генетические основы интеллекта действительно могут быть сильнее связаны с матерью. В то же время это не означает, что роль отцов менее важна – ни с точки зрения генетики, ни с точки зрения воспитания. Напротив, полная картина гораздо сложнее, ведь интеллект – это динамическая система, в которой гены и окружающая среда постоянно формируют друг друга во взаимодействии.

Вас также могут заинтересовать новости: