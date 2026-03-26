РФ снова массированно атаковала энергетику Украины: где сейчас худшая ситуация со светом

Россия нанесла очередные удары по энергетической инфраструктуре в отдельных регионах Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без света, сообщает Министерство энергетики Украины

По данным ведомства, самая сложная ситуация в Черниговской и Одесской областях. Как объяснили в Минэнерго, в результате нескольких последовательных вражеских атак энергетическое оборудование получило существенные повреждения. Значительное количество потребителей остается без электричества.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – уверяют в энергетическом ведомстве.

Видео дня

В Минэнерго также призвали украинцев, по возможности, экономно использовать электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – подчеркнули в энергетическом ведомстве.

Атаки РФ на энергетику Украины – последние новости

Россия продолжает систематически наносить удары дронами и ракетами по украинской энергетике. В ночь на 26 марта оккупанты нанесли удар дронами по Одесской области и временно оставили без света 17 тысяч человек.

В результате вражеской атаки 25 марта часть потребителей в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остались без света.

В ночь на 24 марта РФ осуществила массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины, что привело к частичному отключению электроэнергии у потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: