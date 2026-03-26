Цены на нефть летят вверх: США и правительства стран Азии готовятся к худшему

Президент инвестиционной компании BlackRock Inc. Роб Капито считает, что цены на нефть всё ещё могут подскочить до 150 долларов за баррель.

Цены на нефть утром 26 марта выросли на фоне противоречивых комментариев со стороны США и Ирана относительно усилий, направленных на прекращение войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 9:51 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 2,38 доллара – до 99,64 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 2,64 доллара – до 92,96 доллара за баррель.

Хотя Белый дом настаивал на том, что мирные переговоры продолжаются, Тегеран отклонил предложения США о завершении войны на Ближнем Востоке и выдвинул свои условия, в частности относительно суверенного контроля над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп 25 марта повторил, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном.

"Они так сильно хотят заключить соглашение, но боятся об этом сказать", – заявил американский лидер.

Между тем, по данным журналистских источников, Пентагон отдал приказ о развертывании в Иране двух экспедиционных подразделений морской пехоты – около 5 000 военнослужащих, а также самолетов и десантных транспортных средств. До этого сообщалось об отправке в Иран более тысячи американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии.

Несмотря на это, Bloomberg со ссылкой на Wall Street Journal отмечает, что Трамп в последние дни сказал своим соратникам, что надеется положить конец войне на Ближнем Востоке в ближайшие недели.

Между тем иранское информагентство Fars сообщает, что парламент страны работает над законопроектом о взимании платы с владельцев судов за прохождение Ормузского пролива. По информации собеседника журналистов, работу над законодательной инициативой планируется окончательно завершить на следующей неделе.

Движение судов в самом проливе, по данным Bloomberg, почти остановилось. Суда, желающие пройти через него, должны предоставить списки экипажей и груза, а также детали рейса, чтобы получить разрешение от Корпуса стражей исламской революции.

Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются. Израиль нанес новые удары по целям в иранском городе Исфахан – правительства по всей Азии готовятся к худшим сценариям. В четверг Таиланд повысил цены на бензин на 22%, а фермеры в Индии и Китае сталкиваются с стремительным ростом цен на агрохимикаты.

К худшему готовятся и в США. По данным источников Bloomberg, представители администрации Трампа анализируют, какие последствия для экономики будет иметь возможный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель.

Президент инвестиционной компании BlackRock Inc. Роб Капито заявил, что инвесторы, возможно, недооценивают риски, связанные с войной на Ближнем Востоке. Он прогнозирует, что цены на нефть все еще могут подскочить до 150 долларов за баррель, даже "если завтра мы объявим, что война закончилась", поскольку для восстановления полной мощности цепочек поставок понадобится время.

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и существенного ограничения трафика через Ормузский пролив цены на нефть значительно выросли по сравнению с концом февраля. Нефть марки Brent по состоянию на утро 25 марта стоила 96,2 доллара за баррель, что более чем на 20 долларов больше, чем в конце февраля.

Впрочем, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Ираном о прекращении войны. По его словам, официальный Тегеран согласился, что у него никогда не будет ядерного оружия. Вместе с тем, по данным Wall Street Journal, наземная операция Ирана в США может начаться в ближайшее время.

