103-летняя женщина раскрыла простой секрет долгой жизни: ученые с ней согласны

Простые изменения в мышлении, а также развитие позитивного настроя и осознанности могут продлить жизнь на годы и даже помочь дожить до столетия.

Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций сообщил, что количество долгожителей в США за последние два десятилетия удвоилось. Некоторые из них связывают свое долголетие с позитивным мировоззрением.

103-летняя Рослин Менакер рассказала The Guardian, что "счастье, радость, благодарность и позитивный взгляд на жизнь" помогли ей дожить до 100 лет. Подобное мнение высказала еще одна долгожительница, Рут Свидлер, которой также 103 года.

"Когда я заходила в класс, мой учитель говорил: "Доброе утро, солнышко!", потому что я была такой веселой", – поделилась она с CNBC.

Бывший профессор психологии личности Дэвид Уотсон объяснил, что позитивность наряду с добросовестностью является самыми сильными факторами долголетия.

"Добросовестные люди реже попадают в несчастные случаи и лучше заботятся о своем здоровье. Они могут умеренно употреблять алкоголь и придерживаться здорового питания", – говорит он.

Уотсон также отметил, что добросовестность можно развивать: "Если вы хотите повысить свою добросовестность, действуйте более добросовестно, и отношение будет соответствовать вашему поведению. Старайтесь приходить вовремя, выполняйте свои обязанности".

Исследования 2019 года подтверждают эффект позитивного мышления: оно может увеличить продолжительность жизни на 11–15% и повысить шансы дожить до 85 лет и старше. Позитивные люди реже страдают от хронических болезней и преждевременной смерти.

"Психологически здоровые люди быстрее восстанавливаются. Они могут сказать себе: "Это не такая уж большая проблема" и находят способы восстановить равновесие", – добавляет Уотсон.

