Зеленский указал на ключевое расхождение между Украиной и США в вопросе прекращения войны

Президент Украины отметил, что с различными точками зрения "нужно работать".

Соединенные Штаты Америки считают, что президент России Владимир Путин хочет завершения войны, и "здесь у нас абсолютно разные взгляды".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Le Monde, подчеркнув, что Украина не видит со стороны России искреннего желания закончить войну, чем делится с партнерами.

"Соединенные Штаты Америки считают, что Путин хочет завершения войны. Здесь у нас абсолютно разные взгляды. С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим завершения войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на Россию", – отметил он.

Глава государства подчеркнул: Украина знает, что Путин не хочет завершать войну, и просит о дополнительном давлении, чтобы он захотел этого.

"А Америка считает, что он хочет, и зачем лишнее давление, если Россия показывает, что они также готовы к миру. Есть разные взгляды на некоторые вещи, и с этим нужно работать", – сказал Зеленский.

Гарантии безопасности от США

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что США выдвинули условие относительно гарантий безопасности для Украины. Их предоставление зависит от того, откажется ли Украина от Донбасса в пользу России.

По его словам, сейчас Вашингтон сосредоточен на конфликте с Ираном, и президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину в стремлении быстро завершить войну.

Вас также могут заинтересовать новости: