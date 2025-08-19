У Украины открывается возможность наносить комбинированные удары по РФ, говорит Денис Попович.

Дальность украинской ракеты "Фламинго", по данным из открытых источников, составляет 3000 километров. И это больше, чем у американской ракеты "Tomahawk" или российского "Калибра", заявил военный обозреватель Денис Попович.

"Это очень мощная боевая часть - 1000 килограммов. Она способна создавать огромные разрушения. Она сопоставима с Х-22 российской. А что может сделать Х-22, мы, к сожалению, имели возможность узнать. Скорость 900 километров - это крылатая ракета, она всегда будет дозвуковой. Это характерно для такого типа ракет. Ее можно сбить, как и любую цель. Нет такой воздушной цели, которую нельзя сбить", - сказал он в эфире "Radio NV".

Эксперт добавил, что теперь у Украины среди дальнобойных средств поражения есть не только дроны, но и ракеты. Что позволит наносить комбинированные дальнобойные удары по России, перегружая ее систему ПВО.

"Это значительно расширяет наши возможности по ударам на стратегическую глубину. 3000 километров - это за Уральские горы. Очень много разных объектов оказывается в радиусе действия этой ракеты. В том числе производство "Шахедов" в Алабуге. Это то, что сейчас нас очень сильно донимает. Если сейчас удастся вынести это производство, а крылатая ракета такой мощности дает возможность это сделать под ноль. Если удастся организовать хороший удар, то это производство может быть уничтожено под ноль. И это очень актуально для нас будет. Поскольку мы видим, что враг сейчас накапливает "Шахеды" и сейчас для него основное средство для поражения объектов на территории Украины", - добавил Попович.

Ракета "Фламинго" - последние новости

Накануне в сети появились фото украинской крылатой ракеты "Фламинго". Отмечается, что ее уже передали в серийное производство. По данным экспертов Defense Express, "Фламинго" - это ракета FP-5 от Milanion Group со штаб-квартирой в ОАЭ. Эксперты отмечают, что Milanion Group может выпускать 50 ракет FP-5 в месяц.

По мнению генерал-лейтенанта Игоря Романенко, украинская ракета "Фламинго" может пройти боевое испытание уже в этом году. Он отметил, что боевая часть этой ракеты способна разрушать и уничтожать вражеские углубленные пункты управления, склады с боеприпасами, разрушать мосты и логистические пути.

