На КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" снова скопление желающих пересечь линию разграничения – ГПСУ

С начала возобновления пропуска никто так и не смог пересечь линию разграничения.

На контрольных пунктах въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская" пересечения линии разграничения ожидают несколько десятков человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ напомнили, что с 10 июня был частично возобновлен пропуск людей и транспорта в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская".

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"Сегодня, по состоянию на 11:00, в указанные контрольные пункты въезда-выезда продолжили прибывать люди, которым необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины для решения проблем социально-гуманитарного характера. В КПВВ" Марьинка "ожидают пересечения 2 автомобиля и 10 пешеходов, а перед КПВВ "Станица Луганская" находятся более 20 человек", - сообщили пограничники.

С начала возобновления пропуска никто из людей так и не смог пересечь линию разграничения. Гуманитарные дорожные коридоры остаются заблокированными оккупантами, говорится в сообщении.

"Добавим: двое граждан, которые последовали вчера в сторону временно оккупированного Донецка, на контролируемую территорию не вернулись, как и перед этим еще четыре женщины. Подтверждения, что эти граждане попали на оккупированную территорию, в настоящее время нет. Однако по их словам было известно, что они собирались находиться перед позициями оккупантов, пока не решат вопрос о пропуске на временно оккупированную территорию", - заявили в ГПСУ.

Пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возвращение этих граждан на контролируемую территорию Украины.

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